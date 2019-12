Deze BV’s laten zien dat ze kunnen bakken

Cath Luyten, Ben Segers, Tine Embrechts en Jeroom Snelders (jawel, Jeroom Snelders) nemen het tegen elkaar op in deze BV-kerstspecial van de taartenbak­wedstrijd. Als u dat niet interesseert, is er ook wat anders op tv.

1 LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT

Arte 20.55-22.45 uur

Jaco Van Dormael liet in 2015 eindelijk nog eens van zich horen met deze heerlijke komedie. De rol van de morsige, cynische God is Benoît Poelvoorde op het lijf geschreven.

2 NEVER WHISTLE ALONE

NPO 2 23.05-0.10 uur

Italiaanse documentaire waarin wordt onderzocht hoe het klokkenluiders vergaat na het klokkenluiden. Voor het geld moet je het niet doen, is een eerste conclusie. Een tweede: voor gerechtigheid doorgaans ook niet.

3 BAKE OFF KERSTSPECIAL

Vier 20.35-21.45 uur

Cath Luyten, Ben Segers, Tine Embrechts en Jeroom Snelders (jawel, Jeroom Snelders) nemen het tegen elkaar op in deze BV-kerstspecial van de taartenbak­wedstrijd. BV’s hebben doorgaans personeel om hun taarten voor hen te bakken, dit wordt dus iets om naar uit te kijken.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) komt in de studio praten over de besparingen in de welzijnssector. Na een reportage over de holebivrije zones in Polen gaat Terzake in gesprek met Europees Parlementslid voor Groen Petra De Sutter. Ten slotte volgt een reportage vanuit de politierechtbank in Brugge, waar een zitting was over alcohol in het verkeer.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30 uur

VS-correspondent Björn Soenens geeft meer uitleg over de impeachment van president Donald Trump. Journalist van De Morgen Joël De Ceulaer heeft het over de rol van politici tijdens De warmste week. N-VA-politicus Michael Freilich gaat in debat met Anja Topolski van ‘Een andere joodse stem’ over de toekomst van de Kazerne Dossin. Moet het museum zich richten op mensenrechten of moet het een herdenkingsplek zijn voor de Holocaust?