Brusselse regering haalt pas geplaatst paaltje in fietsstraat weer weg: ‘Tijdelijk compromis met handelaars’

De aanleg van fietsinfrastructuur in Brussel blijft erg moeizaam verlopen. De laatste inzet in de strijd is een paaltje dat de Brusselse regering zelf liet weghalen uit een fietsstraat, na aandringen van naburige handelaars. ‘Veilige fietsinfrastructuur is essentieel, maar we willen ook een draagvlak creëren.’