De dolle fratsen van Boris Johnson in 2019

Een van de blikvangers dit jaar was Boris Johnson. Dit zijn de beste, slechtste, vreemdste en briljantste momenten van de Britse premier in 2019.

'Please leave my town'

Boris Johnson polariseert. Het devies 'You love him or you hate him' is zonder twijfel van toepassing voor zijn figuur. Wanneer hij in september het Engelse Morley bezoekt, heeft een burger een nogal ondubbelzinnige boodschap voor zijn premier.

'Enige chloorkip in dit huis zit daar'

In het Lagerhuis is die kritiek niet minder groot, in tegendeel. Labour-leider Jeremy Corbyn jent Johnson voortdurend tijdens de zittingen. 'Poets wederom poets', dacht Johnson tijdens een debat.

Brexit, actually

Om al die negativiteit door te spoelen tijdens de verkiezingscampagne eind dit jaar, pakt Johnson uit met een bijzondere campagnevideo. Hij gaat de straat op met een hoop kartonnen bordjes, net als in de kerstklassieker 'Love actually'.

'Where is breakfast?'

Johnson neemt in augustus voor het eerst deel aan een G7-top. Wanneer hij met zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump de trappen af komt, wordt snel duidelijk wie de man met de ervaring is.

'OOORDEEEEEEEEERRRR'

Een andere protagonist in de Brexit-saga dit jaar is parlementsvoorzitter John Bercow. Hij zwaait eind oktober af en wordt door Johnson op een bijzonder grappige manier geëerd.

'Be a good boy!'

Bercow is de man die de rust moet bewaren in het Lagerhuis. Regeringslid Michael Gove kreeg een bijzondere uitbrander van de voorzitter.

'OOORDEEEEEEEEERRRR' bis

De 'order' van Bercow buldert niet langer in de kamers van het Lagerhuis. Ook toen Bercow nog op zijn stoel zat, bleek dat af en toe moeilijk te zijn.