Hoe de politiek zichzelf dit jaar helemaal vastreed

Er gebeurde veel dit jaar, in de politiek. Maar een nieuwe federale regering leverde dat – nog – niet op.

Er gebeurde veel dit jaar, in de politiek. Er werd gekozen, verkozen, geïnformeerd, geformeerd, er kwam een Vlaamse regering van – maar vooralsnog gaan we het jaar uit zonder nieuwe federale regering. Wat moeten we onthouden van het politieke jaar 2019? En hoe kondigt 2020 zich aan? Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos blikt terug en vooruit.

Meer weten

Volg hier de laatste ontwikkelingen rond de federale regeringsvorming.

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Jan-Frederik Abbeloos | Host Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.