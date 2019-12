De royalty liep dit jaar - zoals altijd - weer in de kijker. Welke royals waren de blikvangers in 2019?

Kroonprinses van 18

Een van de kandidaten voor de titel 'royal van het jaar' is onze eigen kroonprinses Elisabeth. Zij werd dit jaar 18 en kan nu dus koningin worden wanneer dat zou moeten. Op haar grote verjaardagsfeest gaf ze alvast een knappe speech.

Ongemakkelijke situatie

De moeder van Elisabeth, koningin Mathilde, was in maart op staatsbezoek in Zuid-Korea. Ze woonde er een muziekles van een ronduit briljante jonge violist bij. Voor de strenge muziekleerkracht deed hij niet genoeg zijn best.

Tsjakka!

Koning Filip waagt zich tijdens het staatsbezoek aan Zuid-Korea aan iets heel anders dan een muziekles. Tijdens een basiscursus taekwondo slaagt hij zowaar een plankje doormidden.

Stiff upper lip, ook voor Trump

Nog een kandidate voor 'royal van het jaar' is de Britse Queen. Elizabeth viel tijdens het staatsbezoek van Donald Trump even uit haar rol toen ze zich uitsprak over een politiek thema. Ze wees op het het belang van de internationale instellingen, die Trump allesbehalve een warm hart toedraagt.

'Welke Franz?'

Koningin Máxima en de Duitse bondskanselier Angela Merkel liepen elkaar in september tegen het lijf in New York. Merkel was even verward toen Máxima meldde dat ze recent met Frankrijk had gesproken over vrouwenrechten. De Duitse bondskanselier vroeg zich af over welke ‘Franz’ de koningin het had. Na enkele seconden besefte Merkel dat ze het Engelse woord ‘France’ had verward met de Duitse naam ‘Franz’.

'Hij heeft al een klein baardje'

De topfavoriet voor titel 'royal van het jaar' is ongetwijfeld baby Archie. Het eerste kind van prins Harry en Meghan Markle is in mei geboren.