Antwerpse Modeacademie scoort opnieuw

De Antwerpse Modeacademie, officieel genaamd Antwerp Royal Academy of Fine Arts, is opgenomen in de top 25 van beste modeopleidingen wereldwijd van de toonaangevende website Fashionista.com.

Jaar na jaar blijft de Antwerpse Modeacademie opduiken in de ranglijsten van de beste modescholen ter wereld en vaker wel dan niet behaalt het daarbij een plaats in de top drie. Dat is het geval als het over het modevakblad Business of Fashion gaat, maar het krijgt nu ook een pluim van de gespecialiseerde website Fashionista.com. Die maakte zopas zijn jaarlijkse ranking van de 25 beste modescholen bekend.

Bij de beoordeling werd rekening gehouden met de mening van duizenden modestudenten en afgestudeerde ontwerpers . Die kregen allen een vragenlijst voorgeschoteld, maar er werden ook objectieve cijfers in acht genomen. Omdat de website niet gelooft in een echte rangschikking - omdat elke school nu eenmaal zijn voor- en nadelen heeft - heeft het echter gewoon alle 25 beste modeopleidingen alfabetisch gerangschikt.