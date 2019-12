Doodstraf voor groepsverkrachting in India kan uitgevoerd worden

Een van de vier mannen die veroordeeld zijn tot de doodstraf wegens de verkrachting van en moord op een vrouw ging in beroep, maar kreeg vandaag ongelijk van de rechter.

Asha Devi, een studente fysiotherapie van 23 jaar oud, werd in 2012 door vier mannen verkracht en geslagen op een bus in New Delhi. De vrouw stierf even later aan haar verwondingen. Een jaar later werden de vier mannen veroordeeld. De drie andere mannen hadden al eerder beroep aangetekend en kregen ook ongelijk. Er staat niets meer in de weg van de uitvoering van de straf nu.

De zaak deed een schokgolf door de Indiase samenleving trekken. Maar verkrachtingen komen nog steeds vaak voor in India. De wetten op seksueel geweld werden strenger, maar de elite ontsnapt eraan.

Onlangs nog werd een 23-jarige vrouw in brand gestoken terwijl ze op weg was naar de rechtbank die haar verkrachtingszaak zou behandelen. Ze overleed enkele weken later aan de gevolgen van de verwondingen. Op 27 november werd ook al een 27-jarige veearts verkracht en in brand gestoken in de buurt van de stad Hyderabad.

Volgens de recentste gegevens van de Indiase overheid zijn in 2017 meer dan 33.000 vrouwen en meisjes verkracht.