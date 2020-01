Getest: zes manieren om een kater te bestrijden

Dat gevoel te sterven in de zetel: het is de prijs die je betaalt voor iets te veel glühwein op de kerstmarkt of een wild oudejaarsfeestje met vrienden. Is er ook een manier om katers te bestrijden? Onze beautyjournaliste stelde zichzelf en haar lever ten dienste van de (pseudo)wetenschap en zocht het uit.

Het leven is niet eerlijk. Zo zijn er mensen die na een nachtje stevig doorzakken vrolijk aan de brunchtafel verschijnen terwijl anderen iedere nachtelijke escapade met een flinke kater moeten bekopen ...