Een jaar nadat ze vanop balkon Brusselse Grote Markt inpakten, krijgen Red Lions Nationale Trofee voor Sportverdienste: “En of we ons die roes nog herinneren”

Een jaar nadat ze een volle Grote Markt inpakten en op het balkon van het stadhuis in Brussel zwaaiden naar het dol publiek, ontvingen ze vanmiddag de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Op dezelfde locatie, het Brusselse stadhuis, maar nu binnen in de statige zaal.

“En of ik mij die dag op de Grote Markt nog kan herinneren”, zegt Thomas Briels, kapitein van de Red Lions. “Dat was één grote roes, puur kippenvel, terwijl achtduizend man voor ons kwam. Soms zie ik nog altijd filmpjes op sociale media, dat doet nog altijd iets. Voor het eerst kom ik terug naar Brussel, dat blijft een mooi ogenblik.”

Met hun wereldtitel en hun Europese titel ging de Nationale Trofee voor Sportverdienste naar de Red Lions. “We zijn nu drie keer Sportploeg van het Jaar, en misschien komend weekend een vierde keer. Deze prijs kun je voor het eerst krijgen, en als je ziet wie er allemaal in de jury zit. Het is moeilijk om die prijzen te vergelijken en ik kan niet zeggen welke nu het meest deugd doet. Maar al die prijzen geven wel de waardering terug, een beloning voor het harde werk.”

En binnenkort begint dat harde werk weer. “We waren haast non-stop zes maanden bezig, zijn nu enkele dagen bezig en in januari trekken we eerst op stage naar Australië en daarna nemen we weer deel aan de Hockey Pro League. Dat is eigenlijk een langgerekte rechte lijn richting Tokio.”

Niet arrogant, wel ambitieus

De ambities zijn zonneklaar: goud, of wat had u gedacht? Briels: “Het is een beetje raar om te zeggen dat we voor brons of een vijfde plaats gaan als we op de vorige Spelen zilver behaalden. Dat is niet om arrogant te klinken – we weten dat het moeilijk wordt, dat we niet met de vingers in de neus even olympisch goud zullen pakken – maar met de olympische titel zou het laatste puzzelstukje ingevuld zijn. Onze wereldtitel en Europese titel geven wel vertrouwen.”

Staan ze volgend jaar weer op het stadhuis, even na de Olympische Spelen van Tokio 2020? Briels: “Dat zou zeer fijn zijn, dat zou willen zeggen dat we het goed gedaan hebben.”