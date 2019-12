LikeMe heeft het bestverkochte album van 2019

Het bestverkochte album van het jaar is dat van de #LikeMe Cast. Dat blijkt uit de jaarlijsten van Ultratop. Bij de singles lijkt hiphop aan aandeel in te boeten.

Geen album was dit jaar in Vlaanderen populairder dan #LikeMe, van de #LikeMe Cast. In de jaarcijfers van Ultratop prijkt de plaat helemaal bovenaan de albumlijst. De soundtrack van de gelijknamige Ketnetreeks laat de castleden nieuwe versies van Vlaamse klassiekers brengen. Live leverde hen dat in 2019 liefst vijf gevulde Lotto Arena’s op. Blijkbaar konden ze dat ook omzetten in streams en verkoop.

Met zijn koppositie geeft het Vlaamse #LikeMe twee internationale kleppers het nakijken. Billie Eilish’ populaire debuutalbum When we all fall asleep, where do we go, strandt op twee. Rammstein vervolledigt het podium met Deutschland. Een opvallende afwezige in de top 3 is Liefde voor muziek. Het VTM-programma was de afgelopen twee jaar telkens goed voor een hoge notering, maar haalt in 2019 de top 20 niet.

Minder hiphop

Bij de populairste singles van het jaar meldt Ultratop een verrassing. Het jaar werd dan wel gedomineerd door vijf monsterhits (enkel ‘Old town road’, ‘Dance monkey’, ‘Sweet but psycho’, ‘Hoe het danst’ en ‘Giant’ schopten het tot nummer 1 – een laagterecord), het populairste nummer van het jaar is ‘Someone you loved’ van Lewis Capaldi. De gevoelige pianoballade moest het met 48 weken in de chart van zijn uithoudingsvermogen hebben.

Die singleschart zag het succes van hiphop opvallend afkalven. In 2017 werden nog 25 nummers in de top 100 geklasseerd als ‘urban’. Dit jaar zijn er dat nog 13. Vooral de Nederlandse hiphopscene lijkt niet meer aan te slaan in Vlaanderen. Danceproducers blijven wel populair: Lost Frequencies (3), Dimitri Vegas & Like Mike (2) en Regi (2) scoorden allen meerdere noteringen in de lijst.

Angèle domineert

Bij de albums signaleert Ultratop een positieve trend voor Nederlandstalige albums. Van de 29 Belgische platen die de top 200 haalden, waren er 23 in de moedertaal, met dank aan onder anderen Niels Destadsbader, K3 en Zwangere Guy. Eenzelfde fenomeen doet zich voor in Wallonië. In 2016 haalden 18 Franstalige singles de jaarlijst. In 2019 zijn er dat 35.

Het zuiden van het land werd voornamelijk gedomineerd door het broederpaar Angèle en Roméo Elvis. Zij scoorden elk vier top 100-hits. Angèles Brol was ook met een straat voorsprong het populairste album in Wallonië. Het werd dubbel zo vaak verkocht als de nummer twee in de lijst, Deux frères van PNL.