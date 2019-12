Albert Heijn wil komende jaren fors uitbreiden in België

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn zet de ambitie door om de komende jaren nog ruim 30 winkels te openen in ons land. Dat heeft Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België, woensdag gezegd op de opening van een nieuwe vestiging in het Wijnegem Shopping Center.

Het nieuwe Albert Heijn-filiaal in Wijnegem is het 49ste in België. In 2019 kwamen er 7 Albert Heijn-winkels bij. Volgens Raf Van den Heuvel, sinds enkele maanden general manager voor Albert Heijn België, blijft de ambitie om in de komende jaren te evolueren naar 80 winkels behouden. ‘Dit is de derde winkel die we openen in een maand tijd. Ook vandaag weer voelen we dat de Vlaming ons diep in het hart gesloten heeft. Onze bewezen succesformule slaat aan.’

De intrede van de Nederlandse concurrent Jumbo in België, doet Albert Heijn volgens Van den Heuvel niet van strategie veranderen. ‘De markt wordt hiermee nog concurrentiëler, maar wij blijven onze eigen koers varen.’ Van een prijzenoorlog wil de manager niet spreken. ‘Wij zijn gekend om onze gekke promoties, die zijn deel van onze identiteit en komen niet als een reactie op anderen. Die acties zijn bovendien bonussen bovenop de al erg lage prijzen die we elke dag hanteren.’

Dinsdag raakten meer details bekend over de samenwerking tussen Jumbo en Hema: in Nederlandse en Belgische steden zal de supermarktketen in totaal 17 Hema-winkels overnemen. Ook Albert Heijn kondigde begin 2019 een samenwerking met Hema aan in de vorm van twee Nederlandse pilootwinkels. Volgens Van den Heuvel zijn er op dit moment geen plannen om een samenwerking in België op te zetten.