De menstruatiecyclus is geen voor de hand liggend onderwerp voor een commerciële film. In Japan hebben ze het toch geprobeerd, met een mangafiguurtje dat moet helpen om menstruatie uit de taboesfeer te halen.

In de Japanse film Little miss Period - niet te verwarren met het veelgeprezen Little miss Sunshine uit 2006 - is de hoofdrol weggelegd voor een roze mangafiguurtje met rood aangezette lippen en een rood broekje, en een wit kruis als neus.

Seiri-chan, zoals ze origineel heet, werd in 2017 bedacht door de mannelijke mangatekenaar Ken Koyama. In zijn strips trekt ze van deur tot deur om vrouwen in de buik te stampen (meestal onaangekondigd) voor ze hun bloed afneemt met een spuit, ofwel Koyama’s interpretatie van de menstruatie. Wanneer een echtgenoot weinig begrip opbrengt voor de pijn van zijn vrouw, moet hij hetzelfde lot ondergaan.

Ook in de verfilming van Shunsuke Shinada ligt de focus op het onbegrip van mannen. Niet vreemd, want in Japan is menstruatie een nog groter taboe dan bij ons. Menstruerende vrouwen werden er lange tijd al onrein beschouwd. De film wordt dan ook grotendeels positief onthaald.

‘Menstruatie wordt nog altijd beschouwd als iets dat je moet verbergen en bij veel mensen is er een groot gebrek aan correcte kennis’, zegt Kazue Muta, professor Sociologie aan de universiteit van Osaka, aan Reuters. Hoewel hij niet honderd procent achter de film staat, kan hij stappen naar een grotere openheid over het onderwerp alleen maar toejuichen. Ook feministisch auteur Minori Kitahara is blij met alle pogingen om het taboe te doorbreken, maar klaagt wel aan dat de film de kwestie benadert ‘als een komische talkshow’.

Menstruatiebadges

Maar niet alles wat Seiri-chan aanraakt, verandert in goud. Warenhuis Daimaru in Osaka deelde vorige maand badges uit aan zijn vrouwelijke werkneemsters met haar afbeelding, met de bedoeling dat het personeel ze zou dragen tijdens hun menstruatie zodat collega’s meer begrip konden opbrengen. Het idee werd echter al snel afgeschoten omdat het seksuele intimidatie in de hand zou werken.

De film werd vorige maand uitgebracht in Japanse zalen, maar zal ook in de buurlanden te zien zijn. De film is nu al te zien in Taiwan, volgende maand volgt Hongkong en er zijn ook premières gepland in China.