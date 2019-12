Nieuwe wolf op komst naar België?

Mogelijk is een nieuwe wolf op komst naar Belgisch Limburg. ‘Een nieuwe zwervende wolf is in Heijen, Nederland gesignaleerd’, zegt Jan Loos van Welkom wolf. ‘Vorige zwervers in Heijen kwamen nadien in België terecht.’

‘De wolf loopt exact in het spoor van wolven Roger en Naya’, zei Loos vanmorgen op Radio 2. Naya - die inmiddels gedood is - en Roger bereikten Belgisch Limburg via de natuurlijke corridor langs de Maas. ‘Die leidt hen vanzelf in onze richting’, zegt Loos in een persbericht.

Hij is ook zeker dat er een nieuwe wolf gespot is in Nederland: ‘Wolven in Nederland, de Nederlandse tegenhanger van Welkom Wolf, heeft de waarneming geverifieerd en bevestigd.’

Welkom wolf vraagt aan iedereen om waarnemingen te melden bij het Meldpunt welkom wolf. Dat is via het nummer 0494/32.53.30 of wolven@landschapvzw.be.