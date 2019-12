Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft in oktober undercover beelden gemaakt in drie West-Vlaamse kalkoenkwekerijen. Op de beelden, die u in de video hierboven ziet, zijn overvolle stallen, verzwakte dieren en zelfs kadavers van kalkoenen te zien.

Volgens Gaia zijn de beelden representatief voor de hele intensieve vleeskalkoenhouderij. Ze dringt aan op een specifieke regelgeving. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) plant overleg met de pluimveesector over de uitfasering van kooisystemen en zal daarbij de beelden van dierenrechtenorganisatie Gaia aanhalen. Hij merkt ook op dat klanten zelf een invloed kunnen uitoefenen bij hun keuzes in de winkel.

'Dit zijn confronterende beelden, maar dit is hoe industriële vleesproductie eruitziet', reageert Vlaams minister Weyts. 'Dit is misschien een schok voor veel mensen die hun kerstmenu aan het voorbereiden zijn, maar zo gaat het er helaas vaak aan toe'.

De minister ziet twee oplossingen. Ten eerste blikt hij vooruit op het overleg dat hij plant met de sector. 'Ik wil het welzijn van veel diergroepen versterken, ook van "vergeten dieren", zoals de kalkoenen. Er komen gesprekken met de pluimveesector over onder andere de uitfasering van kooisystemen en ik neem deze beelden zeker mee naar die gesprekken'.

Daarnaast onderstreept Weyts dat de consument ook zelf kan beslissen om bijvoorbeeld heel bewust bioproducten te kopen. 'Ook elke klant kan hier invloed hebben, met de keuzes die hij maakt in de winkel'.