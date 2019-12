Streetwear-koning Virgil Abloh: 'Streetwear zal uitsterven'

Zijn hoody’s en sneakers maakten van hem een rijzende ster aan het modefirmament, maar Virgil Abloh heeft nu zelf het einde van streetwear voorspeld.

Er was ook dit jaar geen ontkomen aan Virgil Abloh. Alsof twee jobs combineren nog niet genoeg is - hij is ontwerper van Off-White en de mannenlijn van Louis Vuitton - ging hij ook samenwerkingen aan met onder meer Ikea en het Louvre-museum. Magazine Dazed & Confused vroeg de Amerikaanse ontwerper, die tien jaar geleden nog merchandising ontwierp voor Kanye West, naar een terugblik op het voorbije decennium, maar het meest verrassende antwoord kwam op de vraag hoe hij de toekomst van streetwear inschat.

Nu sneakers zelfs acceptabel schoeisel zijn om bij de koning op bezoek te gaan, denkt Abloh dat streetwear geen lang leven meer beschoren is. Gevraagd naar zijn verwachtingen over streetwear in het volgende decennium antwoordt hij: ‘Ik ben er zeker van dat het gaat uitsterven’. De voorbije seizoenen richtten wel meer ontwerpers opnieuw de focus op het maatpak en meer gesofisticeerde silhouetten, maar volgens Abloh is de tijd van streetwear nu echt voorbij. ‘Hoeveel meer T-shirts kunnen we bezitten, hoeveel meer hoody’s, hoeveel meer sneakers?’, aldus de ontwerper.

Wat zal er dan in de plaats komen? Abloh gelooft dat consumenten met een duidelijke persoonlijke stijl en kennis van mode nog meer naar vintage items zullen grijpen. ‘Vintage shops hebben een schat aan coole kleding. Ik denk dat mode afstand gaat nemen van de idee dat je een gloednieuw item koopt, maar eerder in je archief duikt.’