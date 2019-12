De goudvink is de vogel van 2020

De vogel van het jaar is de goudvink. Dat maakt Vogelbescherming Vlaanderen donderdag bekend. De goudvink is in Vlaanderen ‘in gevaar’.

Tijdens de periode 2000-2002 werd de populatie goudvinken in Vlaanderen geschat op slechts 150-280 broedparen, hoewel het inventariseren van deze soort niet zo evident is. De vogels leven tijdens de broedperiode immers zeer teruggetrokken waardoor een goede terrein- en soortkennis noodzakelijk zijn om hen op te sporen.

In gebieden met lage dichtheden is de kans groot om een aantal broedparen te missen. In de meest recente Vlaamse rode lijst van broedvogels, staat de goudvink in de categorie ‘bijna in gevaar’. Dat komt door haar kleine populatiegrootte.

In Wallonië is de goudvink talrijker aanwezig. De populatie wordt er geschat op ongeveer 9.800 broedparen. Op de Waalse rode lijst van broedvogels vinden we de soort dan ook terug in de categorie ‘momenteel niet in gevaar’. Dat de goudvink talrijker voorkomt in Wallonië dan in de rest van België heeft volgens Vogelbescherming Vlaanderen te maken met het verschil in oppervlakte bos.

Vandaag beslaan de Belgische bossen ongeveer 22 procent van het nationale grondgebied, of 700.000 hectare, verspreid over de drie gewesten van het land: 21 procent in het Vlaamse Gewest, 1 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 78 procent in het Waalse Gewest.

Hop op twee

De hop eindigde tweede met 465 stemmen achter zijn naam. Deze vogel is geen regelmatige broedvogel in Vlaanderen. Sporadisch lukt het hem wel om een kroost groot te brengen, zoals dat nog het geval was in 2017 in Weelde (Ravels). Het was toen sinds 1981 geleden dat de soort nog eens in Vlaanderen broedde.

De Vogel van het Jaar is de jaarlijkse verkiezing van Vogelbescherming Vlaanderen. De bedoeling is om het grote publiek te betrekken bij het werk van de vereniging. Door elk jaar twaalf vogelsoorten verkiesbaar te stellen, hoopt Vogelbescherming Vlaanderen dat steeds meer mensen oog hebben voor alles wat veren heeft en in onze natuur rondvliegt.

Voor deze editie brachten 2.836 mensen hun stem uit, vooral via www.vogelvanhetjaar.be. Nog tot en met 31 december is de steenuil Vogel van het Jaar 2019.