De uitspraken van Filip Dewinter (Vlaams Belang) over ‘de verkeerde soort nieuwe Antwerpenaars’ van maandagavond, zinderden dinsdag nog na in de gemeenteraad. Tijdens een terechtwijzing door SP.A-fractieleider Hicham El Mzairh reageerde Sam Van Rooy (Vlaams Belang) fel. ‘Je zit niet in Marokko, dus doe dat vingertje weg.’