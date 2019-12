Akkoord over nationaal energie- en klimaatplan

De verschillende regeringen hebben woensdag een akkoord bereikt over het nationaal energie- en klimaatplan dat ze bij Europa moeten indienen.

De deadline om dat plan bij de Europese Commissie in te dienen, ligt op 31 december. Tijdens het Overlegcomité bereikten de verschillende regeringen een akkoord. Het plan moet ons land toelaten de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent te doen dalen.

Even dreigde België die 35 procent niet te halen omdat het Vlaamse klimaatplan niet op 35 procent vermindering van uitstoot uitkwam, maar bleef steken op 32,6 procent. Wallonië komt aan een CO2-reductie van 36 procent op zijn bevoegdheden. Brussel aan veertig procent.

De discussie over een oplossing hiervoor startte al tijdens de klimaatconferentie in Madrid. Intussen heeft de Europese Commissie haar nieuwe hoge ambities bekendmaakt: klimaatneutraal in 2050. Het bevat nog veel extra maatregelen, zoals de bouw van 1 miljoen laadpalen of het planten van twee miljard bomen. Het is onduidelijk of het nationaal klimaatplan hier al rekening mee houdt.

