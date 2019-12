Commotie over fout in cv nieuwe topman Proximus

Heeft hij gelogen of is het een fout op zijn cv? Dat wil parlementslid Michael Freilich (N-VA) weten. Op het cv van Guillaume Boutin stond immers een tijdlang - ten onrechte - dat hij een ‘executive MBA’ aan de managementschool INSEAD behaalde. ‘Manipulatie?’

De nieuwe ceo van Proximus kreeg gisteren in het parlement een spervuur aan vragen over zijn nieuwe functie. Maar het venijn zat in de staart. Michael Freilich stelde hem een vraag over zijn cv. Op de website van Proximus stond immers een tijdlang dat Boutin een executive MBA behaalde. Le Vif schreef er twee weken geleden al een berichtje over. Maar die MBA behaalde Boutin niet. Hij volgde er alleen een ‘cursus voor executives’, zo blijkt nu. De tekst werd inmiddels aangepast op de website van Proximus.

Toch is de kous daarmee niet af, vindt Freilich. Hij wil weten hoe die fout op de website van Proximus terechtkwam. Proximus beweert dat iemand de informatie fout op de website heeft gezet. Ook Boutin vertelde in het parlement dat het om een onschuldige vergissing ging.

Maar volgens Freilich circuleert de foute informatie al twee jaar op het web. ‘Sinds juni 2017 circuleert deze “foute” informatie reeds, en dat op talloze websites’, schrijft Freilich op zijn website. ‘Onder andere bij zijn overstap naar Proximus van Canal+, waar hij een hoge managementfunctie verkreeg.’ Freilich suggereert dat Boutin wel degelijk zélf foute informatie over de MBA verspreidde.

‘Gaat het om manipulatie of om een onschuldige fout?’ vraagt hij op zijn website.