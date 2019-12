Grote techbedrijven en Belgische Umicore genoemd in aanklacht dood Congolese mijnkinderen

Vijf van ’s werelds grootste techbedrijven worden beschuldigd van medeplichtigheid aan de dood van Congolese kinderen die werkten in de kobaltontginning. Ook het Belgische bedrijf Umicore wordt genoemd als deel van de geviseerde toeleveringsketen.

De klacht neemt onder meer Tesla, Apple, Google, Microsoft en Dell in het vizier. Ze werd zondag neergelegd bij een rechtbank in Washington DC door de non-profitorganisatie International Rights Advocates. De klacht gebeurde in naam van 14 Congolese gezinnen.

Hun kinderen zouden gedwongen zijn om kobalt te ontginnen in mijnen die behoren tot de toeleveringsketen van de techbedrijven. Zes van de veertien kinderen stierven als gevolg van tunnelinstortingen, andere liepen levenslange verwondingen op. Afbeeldingen in het dossier tonen kinderen, sommigen amper zes jaar oud, met misvormde of ontbrekende ledematen.

‘Deze bedrijven – die tot de rijkste ter wereld behoren en verleidelijke gadgets maken - lieten toe dat kinderen werden verminkt en gedood om hun goedkoop kobalt te kunnen krijgen’, oordeelde Terrrence Collingsworth, een advocaat van de families.

Umicore

Volgens de families werkten de kinderen onder meer illegaal voor de Britse mijnbouwer Glencore. Het juridisch dossier vermeldt verder dat kobalt uit de mijnen van Glencore wordt verkocht aan de materialengroep Umicore. Umicore, dat zijn hoofdkwartier in Brussel heeft en handelt in metalen en ertsen, verkoopt het verwerkte kobalt op zijn beurt aan de techbedrijven.

Glencore werd eerder beschuldigd van kinderarbeid en meldde ‘nota te hebben genomen’ van de nieuwe aanklacht.

Dell liet weten dat het ‘nooit bewust’ grondstoffen haalde uit operaties die kinderarbeid impliceerden. Het bedrijf is naar eigen zeggen een onderzoek naar de beschuldigingen gestart.

Tesla, Apple, Microsoft en Google reageerden niet onmiddellijk op de aanklacht.

De aanklager betoogt dat de bedrijven in staat zijn om hun toeleveringsketens van kobalt te herzien en veiligere arbeidsomstandigheden kunnen garanderen.

Grondstof kobalt

Kobalt is een essentieel bestanddeel van oplaadbare lithiumbatterijen. Die worden gebruikt in miljoenen producten van de technologische industrie. Meer dan de helft van het wereldwijde kobalt wordt in Congo geproduceerd. Volgens een studie van de Europese Commissie uit 2018 zal de vraag naar het metaal het komende decennium jaarlijks met 7 tot 13 procent stijgen.

Het is de eerste keer dat de technologische industrie via gerechtelijke weg op haar verwerving van kobalt wordt aangesproken.