Miljarden voor een duurzame internationale zeevaart

Foto: Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash

De internationale zeevaartsector bundelt de krachten om tot verduurzaming van de eigen bedrijfstak te komen. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

De mondiale zeevaartsector dient woensdag bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de maritieme regelgever van de Verenigde Naties, een voorstel in voor een internationaal innovatiefonds. In een periode van 10 jaar willen de reders dit fonds vullen met minimaal 5 miljard dollar (4,5 miljard euro). Dat geld dient ter ondersteuning van duurzame initiatieven die leiden tot de reductie van de CO2-uitstoot. De financiering van het fonds moet gebeuren via een verplichte toeslag op scheepsbrandstof.

Europese Green Deal

De internationale zeevaart is momenteel verantwoordelijk voor 2 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Toch bleef de scheepvaart tot nog toe buiten schot van dwingende regelgeving en engagementen onder het klimaatakkoord van Parijs. Daar kwam recent verandering in, met de ‘Green Deal for Europe’ van de Europese Commissie. Dat plan om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken bevat een voorstel voor de uitbreiding van het Europese systeem van emissiehandel (ETS) naar de scheepvaart.

Klimaatakkoord IOM

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, is volgens de KVNR een versnelde reductie van CO2-uitstoot nodig. Vorig jaar werd door de IMO reeds een klimaatakkoord voor de zeevaart overeengekomen. Vanwege het mondiale karakter van de maritieme sector was dat een belangrijke stap. De CO2-uitstoot van de internationale zeevaart kan immers niet worden geregeld door individuele landen. De aankondiging van het fonds vloeit volgens de KVNR voort uit die klimaatovereenkomst.