Kauwgom uit het Stenen Tijdperk onthult DNA

Een stukje kauwgom van meer dan 5000 jaar verhaalt het leven van een jagers-verzamelaarsvrouw.

Deense wetenschappers zijn erin geslaagd om een ??volledig menselijk DNA-monster te verkrijgen uit het sap van een stuk berkenschors van meer dan 5000 jaar oud. Dat werd in die tijd gebruikt als een soort kauwgom.

Donker haar en blauwe ogen

Het staal dateert uit het Stenen Tijdperk en werd gevonden tijdens een archeologische opgraving in Syltholm, in het zuiden van Denemarken. De kauwgom was met modder ‘verzegeld’, waardoor de resten volgens de onderzoekers ‘fenomenaal intact’ bleven.

Het monster leverde voldoende informatie op om het geslacht van de persoon te achterhalen, om te weten wat ze laatst gegeten had en om de aard van de bacteriën in haar mond te bepalen. De vrouw die de berkenschors kauwde, had waarschijnlijk donker haar, een donkere huid en blauwe ogen.

'Primeur'

‘Het is de eerste keer dat een heel oud menselijk genoom is verkregen uit iets anders dan menselijke botten’, vertelde Hannes Schroeder van de Universiteit van Kopenhagen aan het persagentschap AFP. Schroeder is co-auteur van de studie, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.

Wat de onderzoekers niet konden achterhalen, is waarom de prehistorische vrouw de berkenschors kauwde. Zou ze er lijm uit maken, diende de schors als tandpasta, gebruikte ze hem om haar honger te stillen. Of was het gewoon een lekker stukje kauwgom?