Schietpartij onder gedetineerden eist minstens 12 levens in Panama

Bij een vuurgevecht tussen rivaliserende bendes kwamens minstens 12 mensen om. Dertien anderen raakten gewond. Dat meldt de politie.

Het incident vond plaats in de gevangenis van La Joyita, zo'n 25 km ten oosten van de Panamese hoofdstad, Panama City. De politie nam verschillende wapens in beslag, waaronder vijf pistolen en drie vuurwapens met lange loop.

Wapensmokkel

President Laurentino Cortizo, die in juli aantrad, uitte het vermoeden dat bewakers de wapens de gevangenis binnensmokkelden. 'Deze vuurwapens kwamen niet uit de lucht vallen, er werd duidelijk samengewerkt om de vuurwapens binnen te brengen', zei hij in een verklaring.

Volgens politieambtenaar Alexis Munoz ontstond de schietpartij in de gevangenis zelf. Aanleiding was een conflict tussen rivaliserende bendes. In de gevangenis van La Joyita worden gedetineerden gegroepeerd op basis van hun bende-relaties, net om confrontaties te voorkomen.

Regionaal probleem

Dodelijk geweld en relletjes in detentiecentra zijn schering en aanslag in verschillende Centraal-Amerikaanse landen. Dinsdag nog riep de president van Honduras, Juan Orlando Hernández, de noodsituatie uit in strafinstellingen, waar de strijdkrachten er tijdelijk de leiding over de gevangenissen hebben overgenomen.