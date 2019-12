Taiwanese regering beschuldigt China van verkiezingsbeïnvloeding

Volgens de Taiwanese regering tracht China met nepnieuws de presidents- en parlementsverkiezingen van 11 januari te beïnvloeden. Oppositiepartij Kwomintang beweert het tegendeel.

Op 11 januari trekken de Taiwanezen naar de stembus. In de aanloop naar die verkiezingen voert de Taiwanese regering naar eigen zeggen haar inspanningen op om nepnieuws uit China te bestrijden.

DPP versus Kwomintang

Volgens de regerende Democratische Progressieve Partij (DPP) bombardeert China het eiland momenteel met vals nieuws in een poging de democatie te ondermijnen.

Communistisch China ziet het autonome Taiwan als een losgebroken provincie. Er zijn twee aparte regeringen, maar China heeft Taiwan nooit erkend als onafhankelijke staat (het ‘one country two systems’-principe). De DPP stelt zich strijdvaardig op tegenover China en vraagt de onafhankelijkheid van Taiwan.

Naar aanleiding van de recente protesten in Hongkong opperde president Tsai Ing-Wen (DPP) nog dat Taiwan zijn militaire verdedigingscapaciteiten moet opdrijven, omdat China zijn vrijheid en democratie bedreigt. Tsai zag de onrust in Hongkong als een les voor Taiwan. ‘Democratie is inherent incompatibel met het Chinese communisme’, klonk het. ‘Hongkong herinnert ons eraan dat we uit de valstrik van China moeten blijven.’

De belangrijkste oppositiepartij, de nationalistische Kwomintang, die welwillender staat tegenover het Chinese vasteland, beschuldigt de DPP echter van het voeren van haar eigen desinformatiecampagne.

Diep gepolariseerde democratie

De Taiwanese democratie is al lang diep gepolariseerd. Over en weer beschuldigingen van vuile spelletjes, ontkenningen en tegenontkenningen kenmerken het politieke leven op het eiland. Ze voeden het discours op de vele nieuwszenders en online kanalen zoals Facebook, de berichtenapp Line en het op Taiwan gerichte bulletin board system PTT. Sinds 2016 lopen de spanningen tussen tegen- en medestanders van China op.

Volgens verschillende groepen van fact checkers worden de Taiwanezen gebombardeerd met nepnieuws. In een poging om de mensen te helpen dat nepnieuws te identificeren, houden de groepen seminaries en zetten ze websites en chat rooms op. 'Nepnieuws vernietigt het vertrouwen tussen mensen', weet Johnson Liang, oprichter van de groep Cofacts.

Verkiezingen als test

Op 11 januari houdt Taiwan presidents- en parlementsverkiezingen. Die worden een test voor de DPP. De lokale en regionale verkiezingen van november vorig jaar eindigden in een gitzwarte nederlaag voor de DPP. De Taiwanese kiezer stemde toen pro-Chinees. Begin dit jaar pleitte de Chinese president Xi Jinping er nog voor om Taiwan en China na 70 jaar te herenigen.