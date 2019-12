Belgian Tornados geven forfait en verdedigen bronzen medaille niet op WK indooratletiek

De Belgian Tornados nemen in maart niet deel aan het WK indooratletiek in het Chinese Nanjing. Dat schrijft Le Soir dinsdagavond. De nationale 4x400 meterploeg heeft op het WK nochtans een bronzen medaille te verdedigen.

Eerder gaf Nafi Thiam ook al aan dat ze niet naar het WK in zaal trekt. De reden is dezelfde bij de Tornados: de voorbereidingsperiode tussen het WK in Doha in oktober van dit jaar en de Olympische Spelen van volgend jaar in augustus is kort, voor een tussentijdse vormpiek in maart is geen plaats in de planning.

Volgens Le Soir ligt de keuze van Robin Vanderbemden en Julien Watrin om geen indoorseizoen af te werken aan de basis van de beslissing van de Tornados om niet deel te nemen, maar waren ook coach Jacques Borlée, de atletiekfederaties en het BOIC snel akkoord met de beslissing om alles op de Spelen te zetten.