President Trump haalt in brief zwaar uit naar Nancy Pelosi

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag in een door het Witte Huis vrijgegeven brief aan voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden zwaar uitgehaald naar haar, haar Democratische partij en de impeachment waarover het Huis woensdag zal stemmen.

Trump heeft een zes pagina lange brief gestuurd aan Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden spreekt zich morgen uit over twee impeachmentartikels tegen Donald Trump. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis, dus het is zo goed als zeker dat beide artikels zullen passeren.

De Amerikaanse president zegt in zijn inleiding zijn ‘meest krachtige protest’ te willen uiten tegen de ‘partijdige kruistocht voor impeachment’ van de Democraten in het Huis. Hij gewaagt van een ’nooit gezien en ongrondwettelijk machtsmisbruik’ vanwege de Democratische parlementsleden. Volgens de Britse krant The Guardian lijkt de brief heel erg op de Twitterfeed van de president: ‘inclusief uitroepingstekens en beschuldigingen aan het adres van de Democraten’.

De artikelen voor zijn impeachment kunnen volgens de zittende president generlei constitutioneel door de beugel. Zij omvatten ‘geen misdaden, geen wangedrag, geen misdrijven welke dan ook. U hebt het lelijke woord, impeachment, goedkoper gemaakt’, aldus Trump aan het adres van Nancy Pelosi.

Trump zegt dat Pelosi zelf tegen haar ambtseed en de grondwet heeft gezondigd, en ‘de Amerikaanse Democratie openlijk de oorlog heeft verklaard’.

Oval office

Net nadat het Witte Huis de brief had vrijgegeven, sprak Donald Trump met journalisten in de Oval office. ‘Dit hele impeachmentonderzoek is een hoax’, aldus Trump. ‘Het ziet ernaar uit dat we naar de Senaat trekken. Het is een schertsvertoning.’

Toen een journalist vroeg of Trump zich verantwoordelijk voelde voor de impeachment, antwoordde hij: ‘Nee, ik neem geen verantwoordelijkheid. Zero (nul), om het mild uit te drukken.’

Zelenski

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september, nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar Joe Biden en zijn zoon Hunter. Biden is een van de Democratische presidentskandidaten voor 2020. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachment-procedure.

Na het Huis moet de Senaat een proces starten rond de impeachment. Aangezien de Republikeinen de Senaat domineren, zal het impeachmentproces waarschijnlijk daar aflopen. Voor een afzetting van Trump is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig.