Foto: Lucasfilm Ltd

Na 42 jaar weten we eindelijk hoe het afloopt met het geslacht Skywalker, lang geleden in een melkweg ver, ver weg. Was deze ontknoping het lange wachten waard?

In 2015 konden ze bij Disney opgelucht ademhalen: J.J. Abrams had de zieltogende Star wars-franchise opnieuw tot box office-leven gewekt met The force awakens. De lat lag wel niet zo hoog: ­beter ...