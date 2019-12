Algemene staking Frankrijk: 615.000 mensen betogen tegen pensioenhervorming

Aan de betoging in Parijs tegen de hervorming van de pensioenen die de Franse regering wil doorvoeren hebben opnieuw zo’n 615.000 mensen deelgenomen. De vakbond heeft het over 1,8 miljoen manifestanten. Stakers schakelden de stroom uit in Lyon en in de Gironde.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen er dinsdag 615.000 betogers op straat in het hele land en 76.000 in Parijs. Het mediacollectief Occurence (waarvan het Franse persbureau AFP deel uitmaakt) sprak over 72.500 in Parijs. Volgens de vakbond CGT ging het over veelvouden: 1,8 miljoen betogers in Frankrijk en 350.000 in Parijs.

Het was dinsdag de derde stakingsdag in ons buurland. Op 5 december telde de vakbond 250.000 betogers in Parijs, op de betoging van 10 december 180.000 deelnemers. Het ministerie telde in Frankrijk zo’n 510.000 manifestanten tijdens de eerste stakingsdag op 5 december.

Stroom uitgeschakeld

Stakers hebben tijdens de betoging op sommige plaatsen in het land de stroom uitgeschakeld. Hierdoor kwamen in de Gironde, de streek rond Bordeaux, zo’n 50.000 gezinnen zonder stroom te zitten. In Lyon waren zo’n 40.000 gezinnen getroffen.

Het is niet de eerste keer dat stakers in Frankrijk dit actiemiddel hanteren. Vorige week gebeurde dat al eens in Beziers, in het zuiden van Frankrijk, maar toen waren er iets minder mensen getroffen.

Het gaat steeds om actievoerders die binnendringen in posten van de hoogspanningsnetbeheerder RTE en daar de stroom uitschakelen. De actie in de Gironde gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Schade werd er niet aangericht, maar RTE heeft wel een klacht ingediend. De actie werd nog niet opgeëist, maar een bron meldt dat de saboteurs goed op de hoogte waren en dus waarschijnlijk binnen het bedrijf moeten worden gezocht.

Pensioenhervorming gaat door

De Franse premier Édouard Philippe heeft opnieuw verklaard dat hij ‘vastbesloten’ is de hervorming van de pensioenen tot een goed einde te brengen. ‘Mijn vastbeslotenheid, die van de regering en van het geheel van de meerderheid is totaal’, zei de premier in het parlement.

‘De dialoog met de syndicale organisaties is nooit verbroken en ik kan u bevestigen dat morgen in Matignon een reeks bilaterale werkvergaderingen plaatsvindt en donderdag een multilaterale’, zei Édouard Philippe tot de parlementsleden.

De premier is ‘niet bang van het debat, want ik ben ervan overtuigd dat dit universele pensioenstelsel een meerwaarde zal zijn, en ik stel vast dat een deel van, ook van hen die vandaag defileren - de syndicale organisaties - akkoord gaat met mij’.

Treinverkeer

De staking was opnieuw in het hele land voelbaar. Ook het spoorverkeer in Frankrijk is al dertien dagen op rij zwaar verstoord door protestacties van de vakbonden. Ze dreigden ermee hun acties te laten voortduren tot in de kerstvakantie. Dat is traditioneel een erg drukke periode op het spoor.

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF zal er komend weekend, als de kerstvakantie start, wel voor zorgen dat alle reizigers die over een TGV-ticket beschikken op hun bestemming geraken. Mogelijk komen er wel wijzigingen in het uur van vertrek of aankomst, of zullen ze een aangepaste route moeten nemen, klinkt het.

De Franse spoorwegen verzekeren dat ze over voldoende capaciteit beschikken om alle reizigers te vervoeren. Het gaat over maar liefst 850.000 reservaties voor het weekend.

Voor iets meer dan de helft van de reizigers zal hun trein rijden zoals gepland. Vijftien procent zou van een andere trein op dezelfde dag moeten gebruikmaken. Voor een derde van de passagiers is de situatie ingewikkelder: zij riskeren een andere route te moeten nemen om op hun bestemming te geraken.

Voor de rest van de kerstvakantie deed de SNCF nog geen uitspraak.

Thalys, dat onder meer de hogesnelheidslijn tussen Brussel en Parijs bedient, verwacht tot en met zaterdag twee op de drie treinen te laten uitrijden. Ook het Eurostar-verkeer ondervindt hinder van de staking. Reizigers wordt aangeraden om voor vertrek de website van hun vervoersmaatschappij te raadplegen.