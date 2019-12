Jasper Philipsen debuteert volgend seizoen in de Vuelta

Jasper Philipsen (21) maakt komend seizoen zijn debuut in de Vuelta. Dat bleek dinsdag op de mediadag van UAE Team Emirates tijdens de stage in Benidorm.

Philipsen, begin dit jaar ritwinnaar in de Tour Down Under, debuteerde in 2019 al in de Ronde van Frankrijk. Zijn beste resultaat was een vijfde plaats in de zevende etappe naar Chalon-sur-Saône. Komend seizoen rekent zijn team op hem in de Ronde van Spanje. De twee andere sprinters van UAE Team Emirates, Alexander Kristoff en Fernando Gaviria, zullen te bewonderen zijn in respectievelijk de Giro en de Ronde van Frankrijk.

UAE Team Emirates zet in de Tour verder in op de Sloveen Tadej Pogacar, derde in de voorbije Vuelta, en de Italiaan Fabio Aru. In de Giro wordt de Italiaan Diego Ulissi afgevaardigd. De Spanjaard David de la Cruz moet zich in de kijker rijden in de Vuelta. De Italiaan Davide Formolo neemt zowel de Giro als de Vuelta voor zijn rekening.

“Het doel is om competitief te zijn in de algemene klassementen van de grote rondes, en wanneer daarin gesprint moet worden om de zege”, verklaart teammanager Joxean Matxin. “In de Giro hebben we de optie Kristoff, die al even gretig was om die rittenkoers te rijden. Formolo is de kopman voor de algemene stand, Ulissi gaat op zoek naar ritzeges. In de Tour de France mikken we op Pogacar, die er zonder druk kan koersen. Aru zal meer focussen op het algemeen klassement en Gaviria mag zijn kans gaan in de sprint. Tot slot zal Formolo aan de zijde van De la Cruz de Vuelta rijden. De jonge Belgische sprinter Philipsen zal debuteren in Spanje in zijn tweede grote ronde.”