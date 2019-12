Hoe ons enthousiasme over big tech omsloeg in wantrouwen. ‘Er is nood aan regulering’

Aan het begin van de eeuw konden bedrijven als Google en Amazon niets verkeerd doen. Maar ineens was er een keerpunt.

Techjournalist Dominique Deckmyn weet nog goed wanneer hij voor het eerst Google gebruikte. Het was voordat Google echt doorbrak, en hij was meteen enthousiast. Maar hij zag ook hoe het bedrijf door de jaren heen een steeds groter monopolie kreeg op de markt. Een ontwikkeling die ook Facebook, Amazon en Apple doormaakten. Hoe moeten we omgaan met de macht van de big tech?

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Dominique Deckmyn | Host Alexander Lippeveld | Redactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.