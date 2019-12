Bart Tommelein is kandidaat-voorzitter Open VLD

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is officieel kandidaat om voorzitster Gwendolyn Rutten op te volgen.

Bart Tommelein (Open VLD) is officieel kandidaat om de nieuwe liberale voorzitter te worden. 'Ik stel me kandidaat nog voor de race is geopend, omdat ik het hoog tijd vind dat de rust terugkeert in de partij', aldus Tommelein aan De Tijd. 'Er is de voorbije weken een sfeer ontstaan van kamp x tegen kamp y, waarbij iedereen een etiket opgeplakt kreeg van goeie of slechte liberaal. Wel, de partij heeft geen kampen en klieken nodig, maar moet uitgaan van wat ons bindt.'

De kandidaat-voorzitter zegt in een interview op VTM dat hij normaal nog wou wachten met het bekendmaken van zijn kandidatuur, maar dat ‘de slechte peiling van vorige vrijdag pijn heeft gedaan’. Open VLD zakte in die internetpeiling onder de tien procent. ‘Het is nooit leuk om je eigen partij zo’n percentage te zien neerzetten’, aldus Tommelein.

De Oostendse burgemeester had eerder al laten verstaan dat het wel kriebelde. ‘Als ik mij kandidaat stel, maak ik een goede kans’, klonk het zelfverzekerd in Gert Late Night. ‘Dat beslis je niet alleen, maar na overleg. Ik heb er de ambitie voor.’ Volgens Tommelein hebben heel veel mensen hem de voorbije maanden gevraagd om duidelijkheid te scheppen en het liberalisme een nieuwe, verfrissende aanpak te geven.

Poulain

Met Tommelein maakt een zwaargewicht binnen de liberale partij zijn ambitie duidelijk. Het is nog maar de vraag of iemand anders nog de handschoen durft op te nemen tegen het West-Vlaamse boegbeeld.

Tommelein neemt het al zeker op tegen Francesco Vanderjeugd, zijn poulain. Voorlopig ziet het er dan ook naar uit dat de voorzittersstrijd een West-Vlaams onderonsje wordt, want de burgemeester van Staden is de enige andere officiële kandidaat. Vanderjeugd maakte al half juli bekend dat hij een gooi doet naar het voorzitterschap. Die aankondiging kwam er onverwacht. ‘We moeten terug naar de essentie’, is zijn boodschap.

In het verleden werd de naam van de Oost-Vlaamse Egbert Lachaert, fractieleider in de Kamer, genoemd. Van voorzitster Gwendolyn Rutten is nog niet geweten of ze zichzelf wil opvolgen, maar in de Wetstraat wordt aangenomen dat zij ambitie heeft om minister of meer te worden in de komende federale regering.

Paars-geel of paars-groen

De voorzittersverkiezingen bij de liberalen vinden normaal gezien eind maart plaats. Op het partijbureau van de partij werd onlangs gesuggereerd om de voorzittersverkiezingen uit te stellen tot na de vorming van de federale regering. Daar is Tommelein geen fan van.

Tommelein heeft de voorbije weken amper zijn voorkeur uitgesproken voor paars-geel of paars-groen. Dat doet hij ook bij de bekendmaking van zijn kandidatuur niet. ‘We moeten vooral kiezen voor het liberalisme’, aldus Tommelein op VTM. De sterkhouder pleit er wel voor dat de piste paars-geel goed wordt onderzocht. ‘Paars-groen kan ook als we genoeg liberale accenten kunnen inbrengen. Anders kiezen we voor de oppositie.’

Turtelboom

Tommelein heeft een verleden in de Volksunie. Zijn nationale politieke carrière begon toen hij woordvoerder werd van Vlaams minister-president Patrick Dewael in 1999.

Tommelein stapte in de regering-Michel I als staatssecretaris van Sociale Fraude, Privacy en Noordzee. Toen Annemie Turtelboom (Open VLD) ontslag nam uit de Vlaamse regering onder leiding van Geert Bourgeois, stapte Tommelein over. Hij werd gepromoveerd tot viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie. De Antwerpse Philippe De Backer volgde hem op in de federale regering.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 sloot Tommelein een coalitie tussen Open VLD, Groen, N-VA en CD&V in Oostende. In januari nam hij hiervoor ontslag als Vlaams minister. Lydia Peeters volgde hem op. Voor Tommelein is het voorzitterschap een unieke kans om op nationaal niveau nog een rol te spelen.