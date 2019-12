Impeachment president Trump is een feit

Donald Trump werd zonet als derde president in de Amerikaanse geschiedenis ‘impeached’ voor het Huis van Afgevaardigden.

Het Huis van Afgevaardigden moest stemmen over twee aanklachten, één waarin Trump beschuldigd wordt van machtsmisbruik (hij zou zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski onder druk hebben gezet voor eigen politiek gewin), en één over de obstructie van het impeachmentonderzoek van het Congres.

HOE VERLIEP DE STEMMING?

De Democraten hebben een meerderheid van 235 op 435 zetels in het Huis, dus het verbaast niet dat de aanklachten werden goedgekeurd.

De eerste aanklacht, waarin Donald Trump machtsmisbruik wordt verweten, werd goedgekeurd met 230 stemmen voor, 197 tegen en één onthouding.

Ook het tweede impeachmentartikel, over de obstructie van het onderzoek, kreeg de goedkeuring van 229 parlementsleden, tegenover 198 tegenstemmen en opnieuw één onthouding.

Trump is zo de derde president in de geschiedenis van het land die impeached werd.

Voorzitster Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden wist een triomfantelijke glimlach te onderdrukken, en legde met een duidelijke blik ook partijgenoten die wilden juichen, het zwijgen op.

Eindbeslissing in de Senaat

Het dossier verhuist in januari van het Huis naar de Senaat, waar het echte proces, met pleidooien en advocaten, gevoerd zal worden.

Als twee derde van de Senaat er vervolgens voor stemt om Trump te veroordelen, zal hij uit zijn functie worden gezet. Aangezien de Republikeinen in de meerderheid zijn in de Senaat, is die uitkomst zeer onwaarschijnlijk. Een afzetting zal alleen gebeuren als alle Democratische én twintig Republikeinse senatoren stemmen voor de afzetting van Trump. Zeker in een verkiezingsjaar wordt verwacht dat de partijrangen zich zullen sluiten.

Trump zelf is ervan overtuigd dat de Senaat hem nooit naar huis zal sturen, en dat de Democraten de benodigde tweederdemeerderheid niet zullen vinden.

Impeachment

De Democraten beschuldigen Trump ervan dat hij zijn macht als president misbruikt heeft ten voordele van zijn eigen campagne. Eind september kondigde Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis, aan dat de Democraten een impeachment-onderzoek opstartten tegen president Donald Trump. Het besluit kwam er na het erg omstreden telefoongesprek dat Trump in juli had met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. De president zelf ontkent alle beschuldigingen.