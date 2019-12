Impeachment president gebeurde nog maar twee keer

Na maanden van debatten is het zover, Donald Trump is de derde president in de Amerikaanse geschiedenis die ‘impeached’ werd voor het Huis van Afgevaardigden. Nog nooit werd een president daadwerkelijk afgezet.

Trump gaat de geschiedenis is als de derde president die impeached wordt. In 1868 onderging de toenmalige president Andrew Johnson, een Democraat, hetzelfde lot. Hij werd onderzocht omdat hij de ‘Tenure of Office Act’ had geschonden. Dat was een Amerikaanse wet die de macht van de president inbond. Zo was het verboden voor de president om mensen op bepaalde posten te ontslaan, zonder de toestemming van de Senaat. Johnson ontsloeg zijn minister van Oorlog Edward Stanton in 1867, en lokte zo zijn impeachment uit. Volgens het Huis had de president, die Stanton voor zijn ontslag eerst geschorst en vervangen had, het Congress ten schande gebracht. De Democratische president had slechts 47 partijgenoten in het Huis, vergeleken met 173 Republikeinen.

Er volgde een debat van elf weken in de Senaat. De uitkomst was erg spannend voor Johnson, want de Senaat sprak hem in 1868 vrij met slechts één stem op overschot. Zeven gematigde Republikeinen stemden tegen de partijlijn in tegen de afzetting. Uiteindelijk stemden 35 Senatoren schuldig, 19 onschuldig, net niet genoeg voor de vereiste tweederdemeerderheid. De overgelopen Republikeinse stemmen waren nodig, want de Democraten had ook geen meerderheid in de Senaat.

Financieel en seksschandaal voor Clinton

Bill Clinton werd al sinds 1994 geplaagd door een financieel schandaal dat bekend staat als ‘Whitewater’. Paula Jones beschuldigde hem in dat jaar ook van seksuele aanranding. Hij wou zich als president beroepen op onschendbaarheid voor civiele zaken, maar het Supreme Court wees zijn argument af. In januari 1998, tijdens het proces Jones, zwoer Clinton onder ede dat hij nooit een affaire had met stagiair Monica Lewinsky. De affaire kwam toch aan het licht, en acht maand later, in augustus 1998, gaf hij toe dat hij een affaire had met Lewinsky.

Het Huis besliste een impeachment-onderzoek op te starten in oktober van dat jaar, met 11 aanklachten. In december werden vier ‘articles of impeachment’ goedgekeurd, voor het liegen tegen een 'grand jury', meineed, rechtsbelemmering en machtsmisbruik.

Op 19 december werd de president impeached in het Huis op basis van twee aanklachten, namelijk meineed en belemmering van de rechtsgang. Clinton weigerde af te treden, en de Senaat sprak hem vrij op 12 februari 1999. De stemming over meineed was 55 schuldig tegenover 45 onschuldig, en belemmering van rechtsgang 50 schuldig tegenover 50 onschuldig. Er werd geen tweederdemeerderheid gevonden.

Nixon ontsprong de dans

De ondergang van president Richard Nixon begon op 17 juni 1972, toen vijf mannen werden opgepakt wanneer ze probeerden in te breken in het hoofdkwartier van het Democratic National Committee in het Watergate hotel. Ze werden betrapt nadat ze afluisterapparatuur probeerden te installeren. Op 8 januari 1973 begon het proces rond Watergate. Tegen eind april hadden al twee medewerkers van het Witte Huis en de procureur-generaal ontslag genomen door de controverse.

In juli van1973 weigerde Nixon om opgenomen telefoongesprekken, nu bekend als de 'Nixon tapes', vrij te geven. Daarop zou bewijs te horen zijn dat Nixon gelinkt is met de inbraak en de doofpotoperatie.

Het impeachment-onderzoek naar Nixon begon op 9 mei 1974, met een overweldigende goedkeuring van het huis: 410 tegen 4. De aanklachten luidden rechtsbelemmering, machtsmisbruik en minachting van het Congress. De aanklachten werden ter stemming naar het Huis gestuurd. Nixon liet niet zover komen, hij nam op 8 augustus 1974 ontslag, voor hij impeached kon worden. Hij is de enige president die ooit zelf ontslag nam.