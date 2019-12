Jagers schieten 15 damherten in Drongengoed

Op vraag van het Agentschap Natuur en Bos werd vanmorgen jacht gemaakt op damherten in het Drongengoed in Ursel. Om de populatie van zo’n 200 damherten in te dijken, hoopten de jagers 50 dieren te kunnen doden. Uiteindelijk werden er 15 afgeschoten.

Het Drongengoed, het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen, werd vanmorgen door de politie volledig afgesloten om de jacht op de damherten mogelijk te maken.

In het bos lagen jagers klaar verdeeld over een 50-tal posten. ‘Er werd gekozen voor een systeem van hoogzitten want een drukjacht zou de dieren heel veel stress hebben bezorgd’, zegt Griet Buyse, communicatieverantwoordelijke van Natuur en Bos. Uiteindelijk werden er 15 damherten afgeschoten en de jagers mochten de dieren mee nemen.

‘We gaan dit nu evalueren. Over een eventuele nieuwe jacht is nog niks beslist.’

Aan de rand van het Drongengoed werd de jacht gevolgd door een delegatie van de vzw Animal Rights. Zij keuren de jacht af. ‘Er moet op zoek worden gegaan naar alternatieven om vreedzaam met deze dieren samen te leven. De verspreiding van het damhert is een door de mens gemaakt probleem en kan door mensen worden opgelost zonder dat daar dierenleed aan te pas moet komen’, meent Rowena Vanroy van de vzw.

De jacht is volgens het Agentschap Natuur en Bos nodig omdat de herten voor teveel schade zorgen. Woordvoerster Griet Buyse: 'In het Drongengoed wordt sinds een tiental jaar een populatie damherten getolereerd, op voorwaarde dat de draagkracht van het gebied niet overschreden wordt en er geen duidelijke schade in omliggende gebieden wordt waargenomen. Maar uit telgevens in het gebied, een verhoogd aantal meldingen van schadegevallen in de directe buurt zoals ongevallen en vraatschade aan gewassen en visuele kenmerken bij de dieren zelf, kunnen we afleiden dat het aantal damherten te hoog is.'

Damherten zijn exoten in ons land. Ze zijn ontsnapt bij kwekers of particulieren en maken het nu de inheemse reeën moeilijk. Ze hebben geen natuurlijke vijanden. In het Drongengoed zitten immers geen wolven.