Vanaf 2023 rijdt er in Brussel elke 2 minuten een metro op de lijnen 1 en 5

De frequentie op de Brusselse metrolijnen 1 en 5 zal vanaf 2023, wanneer de nieuwe metrostellen er zijn, verhoogd worden van 2 minuten 30 seconden naar 2 minuten. De volledige automatisering van de nieuwe metrolijn 3 is voorzien in 2030.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) deelde het nieuws mee in de commissie Mobiliteit in een antwoord op een vraag van Brussels CDH-parlementslid Christophe De Beukelaer over de modernisering van de metro. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd aan Belga.

Nieuwe metrostellen

Voor lijn 1 en 5 zullen er in de komende jaren 22 nieuwe metrostellen, een nieuw signalisatiesysteem en een nieuwe depot komen aan metrohalte Erasmus. Het nieuwe depot zal in 2020 al gedeeltelijk in gebruik genomen worden en de volledige ingebruikname volgt in 2021. De eerste nieuwe metrostellen komen eind 2020 aan.

Het signalisatiesysteem wordt momenteel getest en ontwikkeld om dan in 2022 in gebruik genomen te worden op de antenne Erasmus. Eenmaal de nieuwe signalisatie op punt staat, kan de frequentie op lijnen 1 en 5 verhoogd worden naar 2 minuten.

De frequentieverhoging betekent natuurlijk ook dat er meer reizigers vervoerd kunnen worden. Aan het huidige tempo van 2 minuten 30 seconden rijden er op lijn 1 en 5 24 metro’s per uur, goed voor 17.000 plaatsen per uur per richting. Bij een frequentie van 2 minuten stijgt dat aantal naar 21.000 plaatsen per uur per richting.