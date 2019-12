Liverpool kan op WK voor clubs dan toch niet rekenen op Wijnaldum in halve finale tegen Monterrey

Georginio Wijnaldum moet de halve finale van het WK voor clubs aan zich voorbij laten. De middenvelder van Liverpool is niet voldoende hersteld van de spierblessure die hij zaterdag opliep in de moeizaam gewonnen competitiewedstrijd tegen Watford (2-0). Wijnaldum moest zich na bijna een uur spelen laten vervangen.

De 29-jarige Nederlander vloog desondanks een dag later met negentien ploeggenoten naar Qatar, waar de continentale kampioenen elkaar treffen op het WK. Liverpool, de winnaar van de Champions League, neemt het woensdag op tegen Monterrey. De Mexicaanse club won de Champions League van de Concacaf, de bond voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

Virgil van Dijk ontbrak maandag ook op de training van Liverpool in Qatar. De verdediger deed uit voorzorg alleen wat individuele hersteloefeningen in een sportschool. Hij is speelklaar.