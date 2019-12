Deze Vlaamse regering wil Vlaanderen laten excelleren en ‘richt haar blik naar het noorden’. Nederland en Scandinavië zijn de voorbeelden. Maar momenteel hapert het kompas.

Het was al een veeg teken dat het regeerakkoord geen titel draagt. ‘Vooruit, verbinden, vertrouwen’ kreeg het akkoord van de regering-Bourgeois in 2014 nog mee als titel. In al zijn vaagheid ...