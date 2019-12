Dinsdag onthulden restauratoren De Aanbidding van het Lam Gods, dat sinds 2016 tot haar originele staat is opgewaardeerd. De gerestaureerde panelen van het onderste register zullen nog tot half januari in het MSK blijven, daarna verhuizen ze terug naar de Villakapel in de Sint-Baafskathedraal in Gent. ‘Het resultaat is ongelooflijk’, zegt directrice Hilde De Clercq van het KIK, dat de operatie heeft geleid.