Toch akkoord over besparing op Vlaams Parlement

Er is nu toch een unaniem akkoord over het voorstel van Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) om 6 procent te besparen op de werking van het parlement en de dotatie van partijen en fracties. Donderdag volgt de stemming.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft zich unaniem achter het besparingsvoorstel geschaard. Dat meldt de parlementsvoorzitter op Twitter.

In het voorstel staat een besparing van 6 procent op de werking van het parlement en op de partijdotaties voor de begroting van 2020. De werkingskost van het Vlaams Parlement zou daardoor met 860.000 euro dalen, terwijl 6 procent afpitsen van de partijdotaties 765.000 euro zou opleveren. Die 6 procent is niet willekeurig gekozen: het is dezelfde besparing als die in de sectoren Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport doorgevoerd wordt.

Bedoeling is dat de besparing donderdag nog wordt goedgekeurd.

Het voorstel kwam maandag op de agenda van het Bureau, een orgaan waarin alle fractieleiders wekelijks overleggen over het reilen en zeilen van het parlement. Toen was er geen consensus, omdat Open VLD een grondig debat wou. Maar de partij gaat er nu toch in mee, en wil méér besparen. Zo wil Open VLD dat ook de Vlaamse parlementsleden 5 procent inleveren op hun loon. Fractieleider Willem-Frederik Schiltz wil bovendien het hele systeem van partijfinanciering bekijken.

Liesbeth Homans laat weten dat ‘alle andere voorstellen in alle openheid zullen besproken worden.’

Dat er vet in de soep zit bij de politieke partijen in ons land is duidelijk. Hun totale nettovermogen explodeerde van 55,6 miljoen euro in 1999 naar 138,4 miljoen euro in 2017, een absoluut recordbedrag. Dat berekenden de Leuvense politicologen Bart Maddens, Jef Smulders en Wouter Wolfs in het boek ‘De prijs van politiek’, dat begin dit jaar verscheen.