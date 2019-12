'Pauselijk geheim' opgeheven: geestelijken mogen niet meer zwijgen in misbruikdossiers

Het Vaticaan heeft aangekondigd dat het in de toekomst anders zal omgaan met seksueel misbruik in de kerk. Zo wordt het 'pauselijk geheim' in gevallen van seksueel misbruik afgeschaft en zal de paus in de toekomst ook strenger optreden op het vlak van kinderporno.

De pauselijke geheimhouding in juridische procedures over seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk is opgeheven. Dat maakte de paus bekend op zijn 83ste verjaardag. De paus ondertekende begin deze maand twee documenten die voor een verandering in de interne keuken van het Vaticaan moeten zorgen.

De documenten zorgen ervoor dat wie seksueel misbruik binnen de kerk rapporteert of wie beweert een slachtoffer te zijn niet het zwijgen kan opgelegd worden. Het pauselijk geheim, dat nu aangepast wordt, is een regel die gevoelige informatie van de universele kerk moest beschermen.

Het afschaffen van de geheimhouding moet vooral voor meer transparantie zorgen in misbruikzaken binnen de kerk. In de praktijk zal er nu informatie uitgewisseld mogen worden met buitenlandse burgelijke en juridische diensten. Advocaten en slachtoffers zullen ook gemakkelijker kunnen volgen hoe het met een aanklacht gaat, hoe het proces verloopt en wat de uitkomst is.

Doofpot

Professor Kerkelijk Recht Rik Torfs zegt dat al dit voorjaar hoorbaar was dat de kerk deze beslissing zou nemen. 'In februari pleitte de Duitse kardinaal Reinhard Marx al voor die openheid.' Volgens Torfs neemt de paus deze beslissing omwille van twee redenen. 'Hij wil verhinderen dat de kerk nog langer misbruikverhalen in de doofpot stopt. En de paus wil alle kerkelijk leiders de kans geven om wanneer ze verhalen over misbruik horen, naar de politie te stappen. Zo stroomlijnt hij het kerkelijk met het lokale recht.'

Het pauselijke geheim over misbruik in de kerk wilde drie dingen: de privacy van het slachtoffer beschermen, de reputatie van de dader gaaf houden voor het geval de beschuldigingen vals bleken én het intern proces vlot laten verlopen.

Kinderporno

Ook op het vlak van kinderporno zorgt de paus voor strengere regels. In een van de twee documenten pakt hij de leeftijd aan waarop beelden van individuen beschouwd kunnen worden als kinderpornografie. Het in bezit hebben van pornografisch materiaal is vanaf nu een misdrijf als er kinderen onder de achttien jaar afgebeeld worden. Tot vandaag was dat veertien jaar.