Charlize Theron openhartig over hoe moeder haar vader doodschoot

Actrice Charlize Theron is in een interview openhartig over hoe haar moeder uit zelfverdediging haar vader doodschoot.

Charlize Theron groeide op als enig kind op de boerderij van haar ouders nabij Johannesburg. Ze omschrijft haar vader Charles als ‘een erg zieke man’ met een zware alcoholverslaving.

Toen ze vijftien was schoot haar dronken vader door de deur van de kamer waar ze zich met haar moeder had verschanst. ‘Mijn moeder en ik leunden in de slaapkamer tegen de deur, omdat hij ze wou openduwen’, vertelt ze in een interview met NPR. ‘Hij nam een stap terug en schoot drie keer door de deur. Het was een mirakel dat de kogels ons niet hebben geraakt. Uit zelfverdediging schakelde ze de dreiging uit.’

De moeder schoot haar man met een pistool dood. Omdat het om zelfverdediging ging, werd ze niet aangeklaagd.

Charlize Theron zegt dat intrafamiliaal geweld bij veel mensen voorkomt. ‘Ik ben niet beschaamd om erover te praten. Hoe meer we over zulke dingen praten, hoe meer we beseffen dat we niet alleen zijn.’

Ze omschrijft het samenleven met een alcoholist als een ‘hopeloze situatie’.

In het interview gaat de actrice ook in op grensoverschrijdend gedrag dat ze in het begin van haar carrière heeft meegemaakt met ‘een bekende regisseur’. Ze vertelt dat zij zich achteraf bij hem verontschuldigde, en dat neemt ze zichzelf kwalijk. ‘Ik gaf mezelf de schuld. Ik zei niet de juiste dingen en ik wimpelde hem niet af.’