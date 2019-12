Boris Johnson wil verlenging Brexit-overgangsperiode uitsluiten

De Britse premier Boris Johnson wil elke verlenging van de overgangsperiode na de Brexit voorbij 2020 onmogelijk maken. Momenteel kan die overgangsperiode tot twee jaar verlengd worden.

Johnson wil de Brexit-wet - de Withdrawal Agreement Bill - amenderen opdat de overgangsperiode die na de Brexit van kracht wordt automatisch op 31 december 2020 afloopt.

De overgangsperiode start op 1 februari, na de formele Brexit, en houdt in dat het VK niet langer een EU-lidstaat is maar wel alle Europese regels, normen en standaarden blijft toepassen. Het land blijft ook lid van de Europese douane-unie en van de interne markt. Dat moet een zachte overgang mogelijk maken en Britse en Europese onderhandelaars de ruimte bieden een handelsakkoord overeen te komen.

No deal

Wegens de complexiteit van die onderhandelingen is in het Brexit-akkoord echter de mogelijkheid voorzien om de transitieperiode eenmalig te verlengen met maximaal twee jaar.

Slagen Londen en Brussel er niet in om in het tijdsbestek van minder dan een jaar zo’n akkoord te bereiken, dan zouden het Verenigd Koninkrijk en de EU handel drijven op basis van de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Op het kabinet-Johnson worden de plannen van de premier logisch genoemd. ‘Vorige week heeft het publiek gestemd voor een regering die de Brexit zal realiseren en het land zal toelaten vooruit te gaan. Dat is precies wat we vanaf deze week willen doen’, luidt het. ‘Ons programma vermeldde duidelijk dat we de transitieperiode niet zullen verlengen.’

De Europese onderhandelaars betwijfelen dat een akkoord in 11 maanden kan beklonken worden.

Queen’s Speech

Dinsdag en woensdag leggen de vorige week verkozen parlementsleden de eed af. Donderdag zal koningin Elizabeth in haar Queen’s Speech vervolgens de prioriteiten van Johnsons regering voor de komende legislatuur toelichten. Verwacht wordt dat de parlementsleden vrijdag een eerste keer kunnen stemmen over het Brexit-akkoord.