Moord op studente schokt New York: 13-jarige jongen opgepakt

De verdachte van de moord op een 18-jarige studente in New York stapte vrijdag nerveus de rechtszaal binnen. ‘Ik ben dertien’, zei hij. Vandaag moet hij opnieuw in de rechtbank verschijnen.

De 18-jarige studente Tessa Rane Majors wandelde woensdagavond door Morningside Park in Upper Manhattan, nabij haar school, toen drie tieners haar probeerden te beroven. Een van hen haalde een mes boven en stak haar meerdere keren. Majors, die in haar eerste jaar aan Barnard College zat, kon nog hulp zoeken. Uiteindelijk is ze bezweken aan haar verwondingen.

De moord op de studente doet volgens The New York Times denken aan vervlogen tijden toen gewelddadige straatcriminaliteit veel meer voorkwam in de miljoenenstad. Maar wat de New Yorkers ook schokt, is de leeftijd van twee van de verdachten: dertien en veertien jaar.

De politie zoekt nog naar bewijzen in het park. Foto: Photo News

De 13-jarige verdachte heeft aan de politie verklaard dat hij met twee kompanen naar het park was afgezakt om mensen te beroven. Volgens zijn advocaat was hij niet actief betrokken bij de overval. Ook een tweede verdachte van veertien jaar is opgepakt. De derde verdachte, die vermoedelijk de dodelijke messteken toebracht, wordt nog gezocht.

Tessa Majors, die in Charlottesville in Vancouver opgroeide, was net naar New York verhuisd voor haar opleiding en speelde in een punkrockband. Haar familie laat weten dat ze kapot is van verdriet door ‘het zinloze verlies van onze mooie en getalenteerde Tess’.

‘Het is angstaanjagend dat dit overal kan gebeuren’, verklaarde burgemeester Bill de Blasio. ‘Het is ongelooflijk dat dit hier kon gebeuren, naast een van onze campussen.’

Het park waar de studente is vermoord, is de voorbije jaren volgens de politiestatistieken veiliger geworden. Maar de laatste tijd zijn er opnieuw meer criminele feiten gemeld. Dit jaar zijn er twintig overvallen gemeld in het park, tegenover zeven in dezelfde periode vorig jaar.