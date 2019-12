Lange file op E40 in Aalter na dodelijk ongeval met vrachtwagen

De E40 is dinsdagmiddag urenlang deels versperd in de richting van Gent, nadat een vrachtwagen in een gracht terechtkwam en de bestuurder om het leven kwam.

De meest recente verkeersinformatie vind u hier.

Het ongeval gebeurde rond 09.45 uur in de richting van Gent. Een vrachtwagen raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een gracht terecht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken, maar de omstandigheden worden nog onderzocht. De vrachtwagenbestuurder overleefde het ongeval niet.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een wetsdokter aangesteld om het slachtoffer te onderzoeken. Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld, omdat een getuige het ongeval zag gebeuren.

De vrachtwagen week naar rechts af zonder dat er andere voertuig bij betrokken waren. Mogelijk werd de bestuurder onwel achter het stuur en overleed hij voor het voertuig in de gracht terechtkwam. Het onderzoek van de wetsdokter moet daarover meer duidelijkheid brengen.

Omleiding

De rechterrijstrook is nog altijd versperd en rond 12.30 uur staat er een file vanaf Beernem tot Aalter. Het Verkeerscentrum raadt aan om van Brugge naar Antwerpen via de A11/E34 te rijden en van Maldegem en Brugge naar Gent via de E34 en de R4.