Katie Holmes draagt Antwerpse mantel

Actrice Katie Holmes wordt de laatste tijd wel vaker geprezen voor haar stijlkeuzes. En nu heeft ze ook Kassl Editions ontdekt, het label van de Antwerpse conceptstore Graanmarkt 13.

Het was Vogue die opmerkte dat de lange, grijze mantel die Katie Holmes droeg op een druilerige dag in New York City, een ontwerp is van Kassl Editions. Dat merk werd twee jaar geleden gelanceerd door Ilse Cornelissen en Tim Van Geloven van Graanmarkt 13 en een collectief vrienden. De creatieve uitwerking van de jassen (en sinds dit najaar ook tassen) ligt in handen van de Franse modeontwerpster Camille Serra, die nog voor Martin Margiela heeft gewerkt.

De exclusieve jassen (reken op een kleine duizend euro per exemplaar) vallen in de smaak bij het modepubliek, want ze werden meteen opgepikt door de crème de la crème van de modeboetieks: Browns uit Londen, Barneys New York, Harvey Nichols Dubai en Lane Crawford in Hongkong. Uiteraard wordt ook een selectie verkocht bij Graanmarkt 13.