Een Netflix-komedie met een homoseksuele Jezus stuit op onbegrip in Brazilië.

Bijna twee miljoen mensen hebben een petitie getekend tegen de kerstspecial van een komediereeks op Netflix. In de aflevering The first temptation of Christ is Jezus een homoseksuele man. Dat schiet bij veel christenen in Brazilië in het verkeerde keelgat.

Met de petitie hopen ze dat Netflix de aflevering van de streamingdienst verwijdert.

The first temptation of Christ is gemaakt door de Braziliaanse YouTube-komediegroep Porta dos Fundos. In de aflevering stelt Jezus zijn vriend Orlando voor aan zijn familie.

De komediegroep haalt in haar verdediging artistieke vrijheid aan en stelt dat de vrijheid van meningsuiting essentieel is in een democratie. Vorig jaar won Porta dos Fundos nog een Emmy voor haar kerstspecial.

Brazilië is een erg religieus land, waar homofobie niet vreemd is. President Jair Bolsonaro omschrijft zichzelf als een trotse homofoob. Zijn zoon Eduardo heeft de Netflix-aflevering op Twitter al rommel genoemd.