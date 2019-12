Open VLD tegen ‘snelle besparing’ van 765.000 euro op partijwerking

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) had een voorstel klaar om zes procent te besparen op de werking van het Vlaams Parlement, én op de toelagen voor de fracties. Dat meldt Het Laatste Nieuws en is bevestigd aan onze redactie. Maar Open VLD hield de boot af: ‘We willen het hele systeem herdenken’.

De zes procent is niet lukraak gekozen door Liesbeth Homans: ook de cultuur- en de zorgsector ondergaan bijvoorbeeld een generieke besparing van zes procent op de werkingskosten. Daarop kwam de voorbije weken veel protest. Onder meer van misnoegde kiezers die vinden dat ‘de politiek ook maar moet besparen’.

Liesbeth Homans werkte een voorstel uit waarbij óók het Vlaams Parlement op zijn werking moet besparen én de partijen minder geld krijgen voor de werking van de fracties. Het gaat om een besparing van 765.000 euro op de dotaties voor de fractiewerking.

‘Systeem fundamenteel herdenken’

Het voorstel kwam maandag op de agenda van het Bureau, een orgaan waarin alle fractieleiders wekelijks overleggen over het reilen en zeilen van het parlement. Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz liet daar weten dat zijn partij zich niet achter Homans’ plan zou scharen. ‘Uiteraard vinden we dat ook de politieke partijen een besparingsinspanning moeten doen’, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. ‘De meest evidente optie, toch op korte termijn, is een indexsprong. Maar we willen vooral het hele systeem fundamenteel herdenken. Liever een degelijk debat en een goed resultaat dan snel een half voorstel aanvaarden.’

Volgens het kabinet van Homans was een consensus nodig om het plan erdoor te krijgen. Het is dus verdwenen van de agenda. De parlementsvoorzitster betreurt naar eigen zeggen dat haar voorstel gelekt is.

Dat er vet op de soep zit bij de politieke partijen in ons land is duidelijk. Hun totale nettovermogen explodeerde van 55,6 miljoen euro in 1999 naar 138,4 miljoen euro in 2017, een absoluut recordbedrag. Dat berekenden de Leuvense politicologen Bart Maddens, Jef Smulders en Wouter Wolfs in het boek ‘De prijs van politiek’, dat begin dit jaar verscheen. Uit hun onderzoek werd ook duidelijk dat de partijfinanciering in ons land het gevolg is van een kluwen aan regels, wetten en reglementen. Dat maakt dat de dotaties niet transparant zijn. Een ander probleem is dat partijen geld voor de werking van de fracties vaak inzetten voor de partij, terwijl dat in andere landen strikt gescheiden is.