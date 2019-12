'All I want for Christmas’ staat eindelijk op één

Het liedje ‘All I want for Christmas’ van Mariah Carey staat voor de eerste keer in zijn 25-jarige geschiedenis op nummer één op de Billboard-lijst, de belangrijkste hitlijst van de VS.

Het nummer, dat gezien wordt als een van de grootste kersthits, haalde tot nu toe ‘slechts’ de derde plaats op de lijst. Carey nam het nummer op toen ze 24 jaar oud was en bracht het initieel niet uit als single, maar op een cd. Dat was op 1 november 1994. Op 17 december 1994 ontdekte ook Vlaanderen het nummer. Het bleef acht weken in de Ultratop, de officiële hitlijst van meest gespeelde en verkochte nummers, staan. De hoogste notering was op plek vijf.

De zangeres is enorm blij met de erkenning. 'Het is gelukt', tweet ze. Carey wilde enorm graag die nummer één behalen. Sinds Halloween voert ze een uitvoerige promocampagne op sociale media. Ze bracht een nieuwe clip uit en het nummer verscheen voor het eerst als single op de markt.

We did it ?????????? https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

Het lied heeft haar in elk geval geen windeieren gelegd. Er werden al meer dan 16 miljoen fysieke exemplaren verkocht, en elk jaar verdient ze fors aan de rechten op het nummer. Dat zou haar in de loop der jaren al meer dan 60 miljoen dollar (52 miljoen euro) hebben opgebracht.

'All I want for Christmas' staat ook op de eerste plek in het Verenigd Koninkrijk, en prijkt wereldwijd op de derde plaats bij Spotify. Voor België staat het zelfs op de tweede plaats van meest gestreamde nummers.

Het is al het negentiende lied van Carey dat bovenaan de lijst geraakt, enkel The Beatles deden beter. Zij stonden twintig keer bovenaan de Billboard-lijst. Rihanna staat derde, met veertien noteringen. Het is slechts de tweede keer dat een kerstnummer de eerste plaats haalt op de Billboard-lijst, na The Chipmunk Song van de Chipmunks.