In de oude stad Hasankeyf, in het zuidoosten van Turkije, is de historische Er Rizk moskee naar een nieuwe locatie verplaatst. De moskee, gebouwd in de 15e eeuw, moest verhuizen omdat het gebied binnenkort onder water zal staan door de uitbreiding van de Ilsu Dam. Zeven andere historische gebouwen werden al verplaatst om het gebied nog aantrekkelijk te maken voor toeristen.