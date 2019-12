Charlie Mag doet helemaal de boeken dicht

Nadat in oktober al aangekondigd werd dat het tiende nummer van Charlie Mag het laatste werd in print, wordt nu ook de stekker getrokken uit het online magazine. Het was geen geheim dat Charlie financiële moeilijkheden had.

De redactie van Charlie Mag laat in een open brief weten dat de besparingen in de culturele en mediasector een belangrijke factor waren in de beslissing om te stoppen. Hun reclame-inkomsten lopen fors terug, omdat partners en adverteerders zelf flink moeten besparen. Ook het Vlaams Journalistiek Fond wordt afgeschaft. Zonder deze financiële steun redt Charlie het niet.

‘De inkomsten van onze abonnees zijn niet voldoende om onze werking te garanderen’, staat te lezen. ‘Een onafhankelijk medium uitbouwen zonder structurele steun van een grote partner of van de overheid, is in Vlaanderen vandaag quasi onmogelijk.’

Na de afschaffing van de geprinte nummers, verdwijnt het merk dus ook online. ‘Na lang beraad hebben we met de redactie besloten om, met heel veel spijt in het hart, eind dit jaar ook ons online magazine stop te zetten.’

Charlie Magazine ontstond in 2014 als alternatief voor de klassieke vrouwenbladen. In zijn vijfjarige bestaan heeft Charlie Magazine altijd geworsteld met de zoektocht naar een duurzaam zakenmodel.

In 2015 werd 30.000 euro opgehaald, waarna een abonnementsformule, inclusief halfjaarlijks printmaga­zine, werd uitgewerkt. Een injectie van twee privé-investeerders hielp om verder te professionaliseren. Toch bleef het initiatief verlies maken. Charlie moest zelfs zijn toevlucht nemen tot native advertising, publireportages in samenwerking met een beperkt aantal adverteerders, wat eigenlijk tegen de geest van het initiatief inging.

Het afscheid valt de redactie zwaar, maar toch overheerst een gevoel van fierheid. ‘Want we hebben het toch maar mooi gedaan. Uit het niets een (online) magazine uit de grond gestampt dat in een mum van tijd door honderdduizenden mensen gelezen en gedragen werd.’